Российские военные уничтожили базу украинских националистов в Днепропетровской области, на которой хранились снаряды к американским гаубицам M777 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 29 августа в распоряжении «Известий» оказалось видео ударов по позициям боевиков.

На представленных кадрах видно, как военнослужащие производят запуск ракетных снарядов, которые затем уничтожают позиции украинских националистов.

25 августа «Известия» показали уничтожение огневых точек украинских боевиков в Харьковской области силами бойцов Волжского казачества. На представленных кадрах часть российских военных завязывает бой с националистами, другая часть ведет осмотр местности, чтобы убедиться в отсутствии мирных жителей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».