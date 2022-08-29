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«Известия» показали уничтожение базы украинских боевиков с HIMARS и М777

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные уничтожили базу украинских националистов в Днепропетровской области, на которой хранились снаряды к американским гаубицам M777 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. 29 августа в распоряжении «Известий» оказалось видео ударов по позициям боевиков.

На представленных кадрах видно, как военнослужащие производят запуск ракетных снарядов, которые затем уничтожают позиции украинских националистов.

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25 августа «Известия» показали уничтожение огневых точек украинских боевиков в Харьковской области силами бойцов Волжского казачества. На представленных кадрах часть российских военных завязывает бой с националистами, другая часть ведет осмотр местности, чтобы убедиться в отсутствии мирных жителей.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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