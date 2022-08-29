Полиция Эстонии запретила в Нарве автопробег по местам снесенных советских монументов

Эстонская полиция отменила автопробег в Нарве по местам, где находились снесенные властями страны советские памятники. Об этом 28 августа сообщил портал Delfi.

Формальной причиной отмены мероприятия послужило якобы наличие военной символики у участников пробега — изображения танка на футболке, а также якобы организация митинга, хотя сами участники отрицают подобные инициативы.

Отмечается, что первоначально автопробег был согласован с властями страны. С организатором Юлией Райей была проведена беседа о правилах проведения публичных мероприятий.

Всего в пробеге должно было принять участие 35 автомобилей и около 50 человек. По словам Юлии Райи, ни о каких призывах и неправомерном поведении речь не шла.

16 августа эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о том, что демонтированный с постамента в Нарве советский танк-памятник Т-34 перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. На демонтаж танка ушло около трех часов. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.

6 августа власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса.

21 июля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявил, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее, 23 августа, в Латвии начался снос памятника Освободителям Риги, установленного в столице страны. У подножия монумента работал экскаватор, который демонтировал ступени. Рыбу из пруда, окружающего памятник, решили скормить животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках уничтожения мемориала. 25 августа у памятника снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю.

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими. Дипломат добавил: работы по сносу памятника происходят в наиболее вызывающей, отвратительной и оскорбительной для России и всех россиян форме.