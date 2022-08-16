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Снятый с постамента в Нарве танк-памятник Т-34 перевезли в Военный музей

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Фото: РИА Новости/Хасан Ингин
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Демонтированный с постамента в Нарве советский танк-памятник Т-34 перевезен в Эстонский военный музей в Виймси. Об этом 16 августа сообщила эстонская телерадиокомпания Err.

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На демонтаж танка ушло около трех часов. Из-за опасений протестов жителей полиция ввела комендантский час вблизи памятника: дороги были закрыты для транспорта и пешеходов.

По словам журналистов, рано утром во вторник около памятника никого не было, перекрытия дорог начались позже. Также была перекрыта граница с Россией.

Общественники русскоязычной Нарвы попытались помешать снятию танка, в итоге были задержаны восемь человек. Активисты призывали других граждан к противостоянию с правоохранителями. В настоящее время они находятся в отделении полиции.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле монумента для защиты от сноса. Позднее городские власти назвали информацию о демонтаже танка не соответствующей действительности. Однако 16 августа памятник демонтировали.

Танк Т-34 в Нарве посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны. Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население — около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

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