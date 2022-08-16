Эстония закрыла границу с РФ в Нарве из-за демонтажа танка Т-34

Власти Эстонии во вторник, 16 августа, закрыли границу с Россией на погранпункте Нарва — Ивангород. Как передает интернет-портал Delfi, причина связана с демонтажем памятника Т-34.

«По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. У портала пока нет данных о том, когда откроется граница», — сообщает издание.

Танк Т-34 в Нарве посвящен советским воинам-освободителям времен Великой Отечественной войны. Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население — около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

О переносе Т-34 в Эстонский военный музей в Виймсистало стало известно утром 16 августа.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле монумента Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти признали информацию о демонтаже танка не соответствующей действительности.