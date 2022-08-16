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Власти Эстонии решили перенести в музей танк Т-34 в Нарве

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Фото: РИА Новости/Хасан Ингин
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Памятник танку Т-34 в Нарве будет перенесен в музей решением правительства Эстонии. Об этом 16 августа сообщила телерадиовещательная компания ERR.

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Корреспонденты издания сообщили, что утром этого дня начался перенос советского памятника. Территорию вокруг него оцепила полиция, был введен комендантский час.

«Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва – Нарва-Йыэсуу для их безопасного перемещения. Это означает, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям — передвигаться или парковаться», — заявил руководитель нарвского отделения полиции Индрека Пюви.

Танк Т-34 будет перенесен в Эстонский военный музей в Виймси.

Ранее сообщалось, что 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибудет в Нарву для обсуждения ситуации с переносом советских памятников. Она заявила, что правительство признает право местных жителей чтить традиции, однако это не должно происходить так, чтобы задевались чувства других жителей Эстонии.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. При этом Каллас отметила, что каждым мемориалом необходимо заниматься отдельно.

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