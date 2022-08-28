Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив

Пресс-служба Седьмого флота США в воскресенье, 28 августа, официально подтвердила плановый проход двух крейсеров американских военно-морских сил через Тайваньский пролив.

По данным флота, корабли проходят в нейтральных водах в соответствии с международным правом. Это «демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

«Ракетные крейсеры типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville 28 августа совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства», — говорится в заявлении пресс-службы.

О проходе крейсеров ВМС США ранее сообщило международное агентство Reuters. Транзит произошел впервые после обострения американо-китайских отношений в начале августа.

В связи с этим вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществила сопровождение американских крейсеров и полный контроль за их деятельностью.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей Штатов с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что четвертый за последнее время визит на остров делегации из США доказывает намерение Соединенных Штатов обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.