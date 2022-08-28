Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
ВКС России ликвидировали до 150 националистов в Славянске
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
NBC узнал о планах суда провести экспертизу изъятых ФБР у Трампа документов
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Экономика
Эксперты назвали сезон ураганов в США новой угрозой энергорынку Европы
Общество
Синоптик спрогнозировал окончание жары в Москве
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив

0
Фото: c7f.navy.mil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-служба Седьмого флота США в воскресенье, 28 августа, официально подтвердила плановый проход двух крейсеров американских военно-морских сил через Тайваньский пролив.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

По данным флота, корабли проходят в нейтральных водах в соответствии с международным правом. Это «демонстрирует приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

«Ракетные крейсеры типа «Тикондерога» USS Antietam и USS Chancellorsville 28 августа совершают плановый транзит через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства», — говорится в заявлении пресс-службы.

О проходе крейсеров ВМС США ранее сообщило международное агентство Reuters. Транзит произошел впервые после обострения американо-китайских отношений в начале августа.

В связи с этим вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществила сопровождение американских крейсеров и полный контроль за их деятельностью.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей Штатов с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что четвертый за последнее время визит на остров делегации из США доказывает намерение Соединенных Штатов обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022