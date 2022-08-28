ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность после прохода американских крейсеров в Тайваньском проливе. Об этом 28 августа официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — заявил он в WeChat.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило о проходе крейсеров ВМС США Chancellorsville и Antietam через Тайваньский пролив. Это произошло впервые после обострения американско-китайских отношений в начале августа.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей Штатов с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что четвертый за последнее время визит на остров делегации из США доказывает намерение Соединенных Штатов обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.