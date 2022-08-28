Reuters сообщило о проходе американских кораблей в Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина осуществили проход через Тайваньский пролив. Об этом в субботу, 27 августа, сообщило Reuters со ссылкой на представителей американской администрации.

Как уточняется, операцию проводят крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam.

Тем же днем, 27 августа, Тайвань и Соединенные Штаты Америки заключили шестилетний контракт на на $45 млн. По данным Taipei Times, соглашение затрагивает такие аспекты сотрудничества, как обслуживание и снабжение вертолетов Apache и Black Hawk, поставка деталей и боеприпасов для бронетанковых, артиллерийских и ракетных сил армии, оружие для военно-морского флота и военных самолетов.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей Штатов с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что визит на остров делегации из США доказывает намерение Соединенных Штатов обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на данные провокации Пекин предпримет решительные ответные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.