Тайвань и США подписали контракт на поставку боеприпасов и запчастей на $45 млн

Тайвань и США подписали шестилетний контракт на сумму $45,01 млн, который предусматривает поставку боеприпасов и запчастей для ударных вертолетов. Об этом сообщила газета Taipei Times в субботу, 27 августа, со ссылкой на тайваньское министерство обороны.

Как отмечается в публикации, речь идет об обслуживании и снабжении вертолетов Apache и Black Hawk, которые входят в число вооружений тайваньской армии. Контракт вступил в силу в конце июля текущего года и будет действовать до декабря 2028 года.

В рамках сделки острову будут поставлять детали и боеприпасы для бронетанковых, артиллерийских и ракетных сил армии, а также оружие для военно-морского флота и военных самолетов, рассказал источник газеты.

Издание передает, что контракт был заключен на фоне сообщений западных СМИ о том, что военные учения Китая в Тайваньском проливе побудили президента США Джо Байдена увеличить военную помощь стране.

26 августа Китай выразил недовольство и решительный протест США в связи с визитом американского сенатора конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань. В МИД КНР добавили, что Пекин продолжит принимать меры для защиты национального суверенитета, и призвали Вашингтон прекратить любые контакты с Тайбэем.

Ранее, 25 августа, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что любые официальные связи США с администрацией Тайваня неприемлемы для Китая. Он подчеркнул, что данный визит доказывает намерение США обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на провокации Пекин примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Отношения США и Китая усугубились после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. Пекин расценил этот шаг как нарушение суверенитета Китая. В ответ было принято решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах.

Глава МИД КНР Ван И 7 августа назвал ошибкой Соединенных Штатов вмешательство во внутренние дела КНР. При этом 8 августа замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Вашингтон не поддерживает движение Тайваня к независимости.