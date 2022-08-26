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Китай выразил протест США после визита сенатора Блэкберн на Тайвань

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Фото: REUTERS/Taiwan Presidential Office
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Китай выразил недовольство и решительный протест США в связи с визитом американского сенатора Конгресса США Марши Блэкберн на Тайвань. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, опубликованном в пятницу, 26 августа, на сайте ведомства.

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«Необъявленный визит американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также противоречит обязательству США поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем», — говорится в сообщении.

В МИД КНР добавили, что Пекин продолжит принимать меры для защиты национального суверенитета и призвали Вашингтон прекратить любые контакты с Тайбэем.

Ранее, 25 августа, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что любые официальные связи США с администрацией Тайваня неприемлемы для Китая. Он подчеркнул, что данный визит доказывает намерение США обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела, после чего предупредил, что в ответ на провокации Пекин примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В тот же день на военном самолете на остров прибыла делегация из США в составе с Блэкберн. В ходе визита, который заранее не анонсировался и продлится до субботы, политика примет глава тайваньской администрации Цай Инвэнь и другие политики. Свою поездку на Тайвань сенатор назвала посланием Пекину о том, что США будут защищать свободу во всем мире.

Это уже девятая делегация США, прибывшая на остров в этом году, и четвертая за месяц. До это на остров прибыла спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, затем делегации во главе с сенатором Эдом Марки и губернатором штата Индиана Эриком Холкомбом.

Отношения США и Китая усугубились после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. Пекин расценил этот шаг как нарушение суверенитета Китая. В ответ было принято решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах.

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