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Сенатор Пушков выступил против поддержки президента Молдавии Санду за счет поставок газа

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Просьба властей Молдавии согреть дома жителей, когда страна не в состоянии оплачивать газ и вернуть долг, может означать, что Россия «должна фактически субсидировать президентство Санду». Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале 27 августа.

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«Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от [президента Молдавии Майи] Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?», — говорится в публикации.

Он добавил, что подобная просьба «выглядит странно», так как Санду не скрывает «своей ориентации и своего плохого отношения к России».

23 августа официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что после отсрочки платежа Молдавии за газ, в компании надеются, страна в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок. Он напомнил, что «Молдовагаз» рассчитался только за июль.

Ранее во вторник, 22 августа, «Газпром» разрешил АО «Молдовагаз» отложить оплату аванса за поставки газа в августе до 1 сентября. Это «исключительный порядок», когда компания может согласиться с подобной просьбой, подчеркнули в компании.

17 августа «Молдовагаз» отключил свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа, а также во избежание роста задолженности перед «Газпромом». 4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну.

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