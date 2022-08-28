Водитель ударил петербуржца ножом из-за замечания

В результате ссоры водителей в Санкт-Петербурге один ударил второго ножом в живот, а после этого сбежал с места происшествия. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 26 августа на Кременчугской улице возле дома № 17. Пострадавший сделал замечание водителю автомобиля Kia Rio, после чего тот достал нож, ударил им обидчика в живот и сбежал. Раненого забрали в Мариинскую больницу, откуда он смог уйти уже самостоятельно.

Нападавшего разыскали 27 августа. Полицейские остановили его автомобиль на набережной Обводного канала. За рулем находился неработающий 28-летний мужчина.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 августа в Следственном комитете РФ по Республике Бурятия сообщили о жительнице Закаменска, которая зарезала своего любовника во время совместного распития спиртных напитков за то, что он пошло шутил и оскорблял ее. Женщина не пыталась скрыться с места преступления и оставалась там до приезда следственно-оперативной группы.