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Жительница Бурятии зарезала любовника за пошлые шутки

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Фото: СК РФ
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Жительница Бурятии зарезала своего любовника во время совместного распития спиртных напитков за то, что он пошло шутил. Об этом 19 августа рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

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По информации следствия, инцидент произошел во время застолья у брата подозреваемой, где они втроем употребляли алкогольные напитки.

«17 августа 2022 года в вечернее время они вдвоем находились в гостях у брата женщины и вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время, опьянев, мужчина стал отпускать в адрес спутницы пошлые шутки и беспричинно оскорблять ее. Обвиняемая поначалу не реагировала на его реплики, но ближе к полуночи после очередного обидного высказывания в свой адрес схватила со стола складной нож и нанесла им два удара в живот любовника», — указано в сообщении ведомства.

Хозяин квартиры сразу вызвал «скорую», однако спасти потерпевшего не удалось. Отмечается, что обвиняемая не пыталась скрыться с места преступления и оставалась там до приезда следственно-оперативной группы.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 18 августа, жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, из-за того, что ей не понравилась настойчивость кавалера. Инцидент произошел в селе Пудовка Кривошеинского района.

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