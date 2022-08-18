Под Томском мужчина получил 8 ножевых от возлюбленной за желание жениться на ней

Жительница Томской области восемь раз ударила ножом мужчину, сделавшего ей предложение руки и сердца, из-за того, что ей не понравилась настойчивость кавалера. Об этом сообщил 18 августа интернет-портал «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Пудовка Кривошеинского района.

«По предварительным данным, потерпевший пришел в квартиру подозреваемой и сделал ей предложение руки и сердца, но сразу же получил отпор. После чего мужчина, собравшись с мыслями, вновь повторил предложение. Его настойчивость оказалась не по нраву даме сердца. Она набросилась на ухажера с ножом и нанесла ему не менее восьми ударов в область головы и спины», — говорится в сообщении.

Женщина свою вину отрицать не стала и созналась правоохранителям в содеянном. Известно, что ранее она уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователями по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Фигурантка заключена под стражу.

10 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли убитой 26-летнюю порноактрису Анастасию Хамловскую, известную под фамилией Гришман. По данным «Известий», 9 августа подруга убитой обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Тело девушки обнаружили в ее квартире с ножевыми ранениями. Тогда же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подозреваемым стал молодой человек девушки Дмитрий Чернышов. По данным управления СКР по Санкт-Петербургу, он в ходе конфликта с Хамловской на почве личных неприязненных отношений нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи. Сам Чернышов признал вину, но частично. Он настаивает на том, что якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Также известно, что, предположительно, молодой человек планировал расчленить тело.