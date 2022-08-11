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Подозреваемый в убийстве порноактрисы объяснил мотивы своего поступка

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Фото: Соцсети
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Дмитрий Чернышов, подозреваемый в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, заявил, что признает вину, но частично — якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко 10 августа.

По предварительной информации, убийство произошло в первых числах августа.

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Тело девушки обнаружили в ванной с признаками насильственной смерти — на ее шее сотрудники насчитали не меньше шести ножевых ранений. Как сообщается, убийство произошло в спальне — на месте преступления нашли окровавленный нож и матрас.

Сотрудники правоохранительных органов рядом с кроватью обнаружили чемодан, потому что, предположительно, молодой человек планировал расчленить тело девушки.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Соседи запомнили Анастасию как человека с многочисленными татуировками по всему телу и откровенными нарядами. В квартире девушки образовался «клуб», где громко играла музыка и куда приходили гости.

Об убийстве порноактрисы Анастасии, взявшей псевдоним Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сожитель порноактрисы. В соцсетях парня позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а юноша смог сделать это только с третьей попытки.

В настоящий момент парень порноактрисы задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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