Сроки выхода: осужденным за тяжкие преступления смогут быстрее смягчать наказание

Осужденные за тяжкие преступления могут получить право на смягчение режима в колонии после того, как они проведут там половину назначенного срока. Такую инициативу Минюста 23 мая одобрила правительственная комиссия. Сначала такие заключенные смогут просить перевести их в колонию-поселение, а затем и претендовать на замену наказания — с лишения свободы на принудительные работы. Сегодня такое право у них наступает только после отбытия двух третей срока. При этом педофилов и террористов послабления не коснутся. Сейчас более 87 тыс. человек могут претендовать на послабление режима. Эксперты положительно оценивают гуманную меру, но призывают разработать четкие критерии, которым должны соответствовать опасные преступники для смягчения наказания.

Влиться в общество

Правила перевода осужденных в колонии другого режима могут смягчиться. Изменения коснутся тех, кто повинен в совершении особо тяжких преступлений. Право на смягчение режима у них появится после отбытия только половины назначенного срока, а не двух третей, как сегодня. Сначала такие осужденные смогут просить суд о своем переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. А по отбытии двух третей срока смогут рассчитывать на замену наказания более мягким — принудительными работами. Если ходатайство о смягчении наказания будет одобрено, проживать они будут в исправительном центре, где режим наименее строгий . 23 мая соответствующие проекты изменений в статью 78 УИК и статью 80 УК РФ одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Как подчеркивают в Минюсте, инициативы направлены на повышение системы мер социальной адаптации таких заключенных.

сроки выхода Заключенный исправительной колонии общего режима заправляет постель Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Особо тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы. Немалая часть осужденных за такие деяния опасны для общества — они будут представлять опасность и после освобождения. Однако государство дает шанс всем осужденным, в том числе совершившим особо тяжкие преступления, встать на законопослушный путь и заслужить смягчение оставшегося наказания, — отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Если поправки будут сначала одобрены на заседании правительства, а затем их поддержат в Госдуме, осужденный (при соответствующем судебном решении) сможет переводиться из колонии строго режима в тюрьму с более мягким режимом, а затем получит право на перевод в исправительный центр, добавил юрист.

сроки выхода В колонии особого режима содержатся заключенные с большими сроками отбывания наказаний, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— При этом важно, что под действие закона не попадут осужденные за целый ряд правонарушений. В том числе те, кто сидит за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, организацию преступного сообщества. Иными словами, на педофилов и террористов гуманные меры не распространятся , — подчеркнул Владимир Груздев.

«Известия» направили запросы в правительство и Минюст с просьбой указать, когда законопроект может поступить в Госдуму. В пресс-службе кабмина подтвердили, что пакет проектов одобрен правкомиссией, в Госдуму его внесут после рассмотрения на заседании правительства.

Время на адаптацию

На 1 января 2022 года 87 тыс. осужденных за особо тяжкие преступления имеют право ходатайствовать о замене оставшегося срока лишения свободы на принудительные работы , сообщается в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

При этом, как полагают авторы инициативы, перевод преступников сразу из колонии строгого режима в исправительные центры негативно влияет на других осужденных к принудительным работам. Заключенные со стажем приобщают ранее не судимых людей к криминальной субкультуре, поощряя к нарушению порядка . Так, примерно каждый четвертый осужденный за тяжкие преступления, которому заменили меру пресечения на работы, нарушает установленный порядок, следует из документа. Более того, в 2021 году правоохранители были вынуждены вернуть обратно за решетку 790 человек из 7874, отбывающих наказание в исправительных центрах.

сроки выхода Библия в руках осужденного пожизненно, отбывающего наказание в Федеральном казенном учреждении Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Постепенная адаптация таких преступников посредством перевода их сначала на более мягкий режим в колонию-поселение улучшила бы положение, полагают авторы инициативы. Такой подход «будет способствовать более успешной подготовке осужденных к возвращению в общество», убеждены они.

Преступление преступлению рознь, подчеркнул в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

— Есть разные преступления. Одно дело, когда злодеяние совершено с умыслом или повторно, а другое — по неосторожности. Это должно учитываться при принятии решения о смягчении наказания таким осужденным . Кроме того, нужно оценивать, насколько добросовестно преступник доказал, что заслуживает смягчения наказания. Другими словами, исправился ли он, — считает парламентарий.

По его словам, со стороны государства подходы к гуманизации нашей исправительной системы вполне обоснованы. Поэтому инициатива может получить положительную оценку депутатов, отметил парламентарий.

сроки выхода Заключенный в литейном цехе исправительной колонии Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Упрощение процедуры адаптации людей к жизни в обществе, несомненно, положительный тренд, согласен правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Если мы говорим про экономические преступления, которые также часто квалифицируются как тяжкие, гуманизация имеет смысл. Но нельзя и исправительные центры превращать в новый ГУЛАГ. Зачастую в них не осуществляется той социализации, на которую рассчитывают законодатели . Нужно развивать систему адаптации преступников к обществу, чтобы они спустя, условно, полгода не возвращались за решетку, — сказал он.

Представители ЛДПР и «Справедливой России», с которыми связывались «Известия», предложение Минюста комментировать отказались, поскольку не знакомы с текстом законопроекта. Представитель КПРФ Александр Ющенко заявил, что депутаты всесторонне рассмотрят инициативу, когда она поступит в Госдуму.