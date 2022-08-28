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Польша и Чехия будут патрулировать небо над Словакией после ее отказа от МиГ-29

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Фото: Commons.wikimedia.org/Konflikty.pl
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Военно-воздушные силы (ВВС) Польши и Чехии начнут патрулировать воздушное пространство Словакии после того, как страна откажется от эксплуатации советских истребителей МиГ-29. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил TA3.

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По данным телеканала, министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак с чешскими и словацкими коллегами подписали декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими самолетами. Со стороны Польши воздушное пространство Словакии начнут патрулировать F-16. Какие самолеты представит Чехия, не уточняется.

Сообщается, что миссия стартует 1 сентября и продлится полтора года.

В августе 2022 года Словакия планирует вывести из эксплуатации истребители МиГ-29 советского производства, которые могут передать Украине. Неизвестно, сколько истребителей готовят к отправке, но на службе словацких ВВС их было 12.

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