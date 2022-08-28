Корреспондент «Известий» побывал на выработке угля в ДНР в День шахтера

Спуск шахтеров в зону выработки начинается после того, как получены последние данные о добыче в ситуационном центре. Если вентиляция, водоотлив на всех участках в порядке, а происшествий нет, горняки начинают свой рабочий день. В День шахтера корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин спустился в шахту «Прогресс» в Донецкой Народной Республике (ДНР) и рассказал о рабочем процессе.

Рабочий день начинается за два часа до спуска — за это время шахтеры проходят инструктаж, получают форму и оборудование: каску, прибор «спасатель» — специальное устройство для дыхания в случае аварии — и фонарь.

После проверяют свет. Работать должны два режима — ближний и дальний. Самоспасатель вешается на плечо, и горняк идет к стволу. Перед этим он получает два жетона — на спуск и на подъем. По количеству жетонов проще и быстрее считать людей, которые находятся в стволе. Без квадратного, например, в клеть — так называется лифт шахтеров — не пустят.

Клеть движется со скоростью 7 м/с и погружается на 1200 м. под землю. На такой глубине сейчас расположена выработка. В шахте уже кипит работа. Добытый уголь из бункера-накопителя пересыпают в специальную яму, после отправят на поверхность. До самого забоя шахтеров везет электровоз или «людская карета».

За 20 минут от легкого покачивания можно даже немного вздремнуть. Ведь впереди шестичасовая смена. Первые ощущения в самом забое — воздуха меньше, он плотнее, влажность выше и здесь тепло.

Первый спуск важен. Все новобранцы реагируют по-разному. Дышится везде нормально — работает мощная система вентиляции, воздух подается по трубам до каждой выработки. Одна сейчас как раз готовится к запуску. На месте выработки специальная машина ковшом забирает породу, после она продвинется по ленте и попадет в вагонетку.

За рычагом машины — проходчик Сергей Чирков — потомственный горняк, на добыче он уже 20 лет. Многие на этом предприятии трудятся поколениями. Сергей Бычковский тоже пошел по стопам родителей, сначала дед, отец теперь он добывает уголь — уже 30 лет.

Шахта — это тяжелый физический труд и высокие нагрузки. Уборка породы техникой — только часть процесса, до сих пор многое делают вручную: устанавливают крепления, а в некоторых местах забоя добывают породу. Всё это в жаре, повышенной влажности, с риском для жизни и вредом для здоровья. Но без угля пока никак. Это и металлургия, и работа теплоэлектростанций, и даже медицинское оборудование. На шахте «Прогресс» прекрасно понимают ценность своего труда. И даже в такие непростые времена выходят в плюс, получают прибыль и выполняют свой профессиональный долг.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Он отметил, что в отрасли сложились традиции доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки

В 2022 году отмечаются сразу две даты: 75-летие профессионального праздника Дня шахтера и 300-летие с начала угледобычи в России.