Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля в воскресенье, 28 августа.

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки», — сказал российский лидер.

По его словам, отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, а также способствует решению важнейших проблем социальной сферы

Президент добавил, что в этом году исполняется 75 лет профессиональному празднику шахтеров, который широко отмечается по всей России. А также он пожелал успехов, здоровья и благополучия.

27 августа «Известия» рассказали об историях и традициях торжества горняков. Как отмечается, ежегодной традицией является возложение цветов к памятникам погибших шахтеров и чествование их отваги и героизма.