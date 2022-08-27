День шахтера–2022 — история и традиции праздника

В последнее воскресенье лета в России отмечают День шахтера. В 2022 году праздник выпадает на 28 августа. Об историях и традициях торжества горняков читайте в материале «Известий».

День шахтера в России – 2022: история праздника

Горнодобывающий промысел зародился еще в XV веке, когда появились первые рудники. Однако о зарождении профессии шахтера говорить можно лишь в контексте XVIII века. Именно тогда угольная и горная промышленность перешли в фазу ускоренного развития.

Корнями российский праздник шахтеров уходит в 1935 год. Тогда бригада горняков во главе с Алексеем Стахановым поставила рекорд по переработкам, добыв вместо нормативных 7 т угля за ночь 102 т. Результат шахтеров быстро стал всенародным подвигом. Появилось так называемое стахановское движение, по примеру горняков рабочие других областей промышленности СССР стремились перевыполнить норму и задать новую планку.

Престиж профессии шахтера в глазах общественности возрос, и в начале 1948 года министр угольной промышленности Александр Засядько подписал приказ «О подготовке к празднику День шахтера». Окончательно в законодательстве торжество было закреплено в 1980 году указом президиума Верховного Совета СССР.

После распада Союза праздник остался не только в России. В последнее воскресенье августа горняков поздравляют также в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Эстонии и на Украине.

День шахтера в России – 2022: традиции праздника

В профессиональный праздник шахтеров принято напоминать гражданам о значении угольно-добывающей промышленности для экономики России и о трудностях работы горняков. По праву профессия считается одной из самых опасных, а условия деятельности — крайне тяжелыми.

Почитая самоотверженный труд шахтеров, регионы и населенные пункты проводят народные гуляния и праздничные концерты. Наиболее масштабно отмечают День шахтера в тех субъектах РФ, где горная промышленность имеет особое значение для экономики, например в Кемеровской области, Якутии и Туве. Горняков поздравляют первые лица администраций, по вечерам запускают торжественные салюты, а в некоторых случаях праздник даже совмещают с днем города.

В свою очередь СМИ в День шахтера широко освещают тяготы профессии и трудовые подвиги горняков, берут интервью у работников промышленности. Наиболее отличившихся трудяг публично награждают, руководство на местах также вручает сотрудникам почетные грамоты, медали и премии. Самые теплые слова шахтеры слышат в этот день в кругу близких за праздничным столом, вспоминая трудовые будни.

Кроме того, ежегодной традицией является возложение цветов к памятникам погибших шахтеров и чествование их отваги и героизма.

27 августа состоялся праздник представителей еще одной нелегкой профессии — День дальнобойщика. Хоть и не имеющее официального статуса, это торжество объединяет водителей большегрузов не только в России, но и в странах СНГ. С другими праздниками летних месяцев 2022 года можно ознакомиться в календаре «Известий».