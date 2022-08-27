В торговых центрах ФРГ начали отключать эскалаторы для экономии электричества

В Германии постепенно начали ограничивать работу эскалаторов в торговых центрах сетей Saturn и Karstadt для экономии электроэнергии. Об этом сообщает в субботу 27 августа, немецкая газета Bild.

«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах», — процитировало издание главу торговой группы Galeria-Kaufhof Мигеля Мюлленбаха.

Подобные меры стараются применять, не обременяя клиентов. Последних же просят отнестись с пониманием, сообщает «Газета.Ru».

19 августа высокопоставленные политики правящих партий Германии пришли к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией.

Тогда же заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране. Он отметил, что ФРГ нужно скорее запустить газопровод, чтобы заполнить хранилища на зиму. Политик считает, что у страны нет веских причин этого не делать.

12 августа министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил граждан о том, что осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.