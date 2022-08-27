Григоренко заявил о прекращении открытого горения лесов в Рязанской области

Открытое горение лесов в Рязанской области прекратилось. Об этом 27 августа заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Можно констатировать на сегодняшний день, что пожары там локализованы, потушены. Открытого горения нет. Мы должны понимать, что периодически вспыхивают отдельные очаги внутри уже сгоревшей территории, и они тут же моментально локализуются», — отметил он в эфире «России 24».

Вице-премьер рассказал, что для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км.

«В отдельных местах она доходит до 20 м в ширину, чтобы исключить возможность потенциальную перехода пожара, перехода огня далее за эту линию. По всему этому кольцу, где был пожар, расставлены люди, построена система мониторинга, делаются постоянные облеты на вертолете, чтобы мониторить ситуацию», — заявил Григоренко.

Также он рассказал, что открытого горения лесов больше нет в Нижегородской области и в Республике Марий Эл, где до этого действовали отдельные очаги возгорания.

Ранее 27 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал, что пожары не выходят за контур, по которому ведется их тушение. Он назвал ситуацию со стихией полностью контролируемой.

26 августа власти Рязанской области установили на въездах в зону лесных пожаров контрольно-пропускные пункты (КПП), перекопали и перекрыли семь дорог. Транспортные средства проехать не могут. В тот же день Малков сообщил о том, что огонь на самом сложном направлении удалось сдержать.

Пресс-служба МЧС России отчиталась о том, что экстренным службам удалось ликвидировать верховые пожары в Рязанской области. Отмечается, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. При этом общая площадь пожаров в области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.