В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области

Верховые пожары в Рязанской области ликвидированы. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы», — сказали в ведомстве ТАСС.

Отмечается, что в Рязанской области действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га.

Ранее в этот день в экстренных службах заявили, что площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.

Тогда же врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что огонь на самом сложном направлении сдержан, пожары под Рязанью полностью контролируются.

Днем ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.