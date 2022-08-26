Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась почти до 17,5 тыс. га. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил в экстренных службах ТАСС.

«Площадь, пройденная огнем в Рязанской области, за сутки увеличилась на 2,6 тыс. га. В настоящее время она составляет почти 17,5 тыс. га», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что огонь на самом сложном направлении сдержан, пожары под Рязанью полностью контролируются.

Днем ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.