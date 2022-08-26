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Власти Рязанской области заявили о сдерживании огня на самом сложном направлении

Врио губернатора Рязанской области Малков: огонь на самом сложном направлении сдержан
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Огонь на самом сложном направлении сдержан, пожары под Рязанью полностью контролируются. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

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Он пояснил, что всю ситуацию можно охарактеризовать в целом как полностью контролируемую.

«Если раньше мы сдерживали на разных очагах, бросали в самые острые направления дополнительные силы, то есть это была такая позиционная война, то сейчас мы полностью перешли к плановой работе и ситуация абсолютно контролируемая», — сказал Малков журналистам.

Днем ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Также он отметил, что в зоне рисков лесных пожаров находятся четыре населенных пункта, однако опасности для них нет.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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