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Путин выразил надежду на локализацию лесных пожаров в ближайшие три дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для реагирования на лесные пожары есть все средства, силы и ресурсы, вопрос только в организации работы, заявил президент РФ Владимир Путин 24 августа на совещании по вопросам борьбы с природными пожарами.

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«Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Надеюсь, что так и будет», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о выделении средств на ликвидацию последствия от природных пожаров в стране.

Также российский лидер поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.

При этом Путин отметил, что в целом по стране в настоящее время общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем составила 107,1 тыс. га.

Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Лесные пожары в том числе обусловлены аномально жаркой погодой, установившейся в центральной части России. Как рассказал 23 августа «Известиям» заместитель руководитель Рослесхоза Алексей Венглинский, самая сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях, однако ситуация намного благоприятнее, чем год назад.

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