Путин выразил надежду на локализацию лесных пожаров в ближайшие три дня
Для реагирования на лесные пожары есть все средства, силы и ресурсы, вопрос только в организации работы, заявил президент РФ Владимир Путин 24 августа на совещании по вопросам борьбы с природными пожарами.
«Обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы. Надеюсь, что так и будет», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, он попросил МЧС и правкомиссию подготовить предложения о выделении средств на ликвидацию последствия от природных пожаров в стране.
Также российский лидер поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко лично посетить регионы со сложной ситуацией с пожарами, ознакомиться с обстановкой и после этого доложить о своих предложениях.
При этом Путин отметил, что в целом по стране в настоящее время общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году.
По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа, на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем составила 107,1 тыс. га.
Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Лесные пожары в том числе обусловлены аномально жаркой погодой, установившейся в центральной части России. Как рассказал 23 августа «Известиям» заместитель руководитель Рослесхоза Алексей Венглинский, самая сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях, однако ситуация намного благоприятнее, чем год назад.