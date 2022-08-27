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В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров
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В Рязанской области установили КПП на въезде в зону лесных пожаров

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Власти Рязанской области установили контрольно-пропускные пункты (КПП) на въездах в зону лесных пожаров. Об этом 26 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

«По ограничению доступа сейчас решение [комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности] принято, развернуто три КПП, автомобили не пропускают. Также сейчас перекапываются дороги, семь дорог решили перекрыть вот таким способом. И плюс сформировано два мобильных экипажа, которые постоянно курсируют», — приводит слова Малкова ТАСС.

Не дай огня: когда локализуют пожары в Рязанской области
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В тот же день Павел Малков сообщил о том, что пожары под Рязанью полностью контролируются, огонь на самом сложном направлении удалось сдержать.

Тогда же Роспотребнадзор рассказал о том, что состояние воздуха в зоне лесных пожаров в Рязанской области вернулось к нормальным показателям. При этом наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжаются.

В то же время пресс-служба МЧС России отчиталась о том, что экстренным службам удалось ликвидировать верховые пожары в Рязанской области. Отмечается, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. При этом общая площадь пожаров в области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.

25 августа глава МЧС России Александр Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы. Также он отметил, что в зоне рисков лесных пожаров находятся четыре населенных пункта, однако опасности для них нет.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

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