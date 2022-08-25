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Глава МЧС исключил опасность для населенных пунктов в зоне пожаров под Рязанью

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Опасности для населенных пунктов в зоне лесных пожаров в Рязанской области сейчас нет. Об этом в четверг, 25 августа, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

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Он пояснил, что в зоне рисков лесных пожаров находятся четыре населенных пункта.

«Но они не в опасности, населенные пункты не в опасности. Их окарауливают, проведена опашка, опасности населенным пунктам нет», — сказал министр журналистам.

Куренков заявил, что если «голова пожара будет двигаться на север», то в обозримом будущем под угрозой может оказаться еще четыре населенных пункта.

«Мы их видим и оберегаем, все силы и средства есть, мы этого не допустим», — заключил глава МЧС.

Ранее в этот день Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.

В тот же день Куренков сказал, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. По его словам, в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.

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