Состояние воздуха в зоне лесных пожаров под Рязанью вернулось к норме

Состояние воздуха в зоне лесных пожаров в Рязанской области вернулось к нормальным показателям. Об этом 26 августа сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Проведен отбор проб в Туме, Малиновке, Криушах, Передельцах и Солотче на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения. По представленным результатам лабораторных исследований все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по исследуемым показателям», — сообщило ведомство в Telegram.

В управлении отметили, что усиленный ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжается.

26 августа в МЧС сообщили, что верховые пожары в Рязанской области ликвидированы. На территории региона действуют семь очагов природных пожаров, из них три локализованы на площади 150 га. В экстренных службах заявили, что площадь лесных возгораний в области увеличилась почти до 17,5 тыс. га.

Тогда же врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что огонь на самом сложном направлении сдержан, пожары под Рязанью полностью контролируются.

Днем ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что МЧС РФ располагает информацией о поджогах в лесах Рязанской области. По его словам, сейчас эта информация проверяется, с такими фактами будут разбираться следственные органы.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.