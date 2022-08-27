В Британии высмеяли идею использовать аккумуляторы от авто против энергокризиса

Британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон, известный по телепередаче Top Gear, 27 августа высмеял предложение своих соотечественников использовать аккумуляторы электромобилей для борьбы с энергокризисом.

В своей статье для газеты The Sun он отметил, что после отказа Великобритании от российских энергоресурсов королевство столкнулось с проблемой их замены, из-за которой страна испытывает трудности с выработкой электроэнергии. Вместо решения этой проблемы поступило предложение об использовании аккумуляторов электромобилей, которые якобы будут эффективнее атомных электростанций.

Кларксон отметил, что подобные предложения абсурдны и показывают, насколько британское правительство беспомощно перед сложившейся ситуацией.

«Это чистый, неразбавленный идиотизм со стороны кучки людей, которые просто говорят слова и шумят, чтобы обойти тот факт, что они в недоумении. И учтите это. Если в батареях Nissan Leaf достаточно энергии, чтобы питать сотню домов, то, очевидно, глупо покупать электромобиль», — высказался Кларксон.

25 августа издание Business Insider сообщило о росте спроса на одеяла с обогревом и портативные обогреватели из-за роста цен на электроэнергию. Часть европейцев стала искать способы согреться предстоящей зимой, не включая системы отопления в своих жилищах и выбрала данные приборы в качестве альтернативы.

26 августа агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд европейских стран принимает меры по сокращению потребления энергии, включая сокращение времени пребывания в душе и ограничение уличного освещения. По мнению журналистов агентства, Европе ничего не остается делать, кроме как сокращать спрос. Поскольку оптовые цены продолжают расти, необходимость в жестких мерах экономии электроэнергии повышается.

22 августа Financial Times рассказала, что жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. В тот же день стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

22 августа биржа Nord Pool отчиталась о том, что электроэнергия на рынке с поставкой 23 августа в нескольких странах Евросоюза подорожала до исторического максимума и преодолела отметку в €600 за 1 МВт•ч. Так, в Дании цена достигла €605,13 за МВт•ч, Австрии — €615,75 , Бельгии — €603,38, Германии — €605,13, Франции — €611,85, а Нидерландах — €603,55. В Финляндии стоимость электроэнергии также стала рекордной, поднявшись до €494,98 за 1 МВт•ч.

25 августа исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов предупредил о том, что из-за рекордных цен на электроэнергию в странах Европы под ударом окажутся энергоемкие производства. По его словам, речь идет о металлургии, машиностроении. Кроме того, с 1 января 2023 года для жителей Евросоюза значительно вырастут цены на квартплату.