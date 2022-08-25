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Аналитик назвал последствия рекордных цен на электроэнергию в Европе

Аналитик Тузов: рекордные цены на электричество в ЕС ставят под удар машиностроение и металлургию
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Из-за рекордных цен на электроэнергию в странах Европы под ударом окажутся энергоемкие производства. Об этом 25 августа рассказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

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По его словам, речь идет о металлургии, машиностроении.

Также значительно вырастут цены на квартплату для жителей Евросоюза с 1 января 2023 года.

«В основном в ЕС цены на квартплату растут один раз в год и поэтому большинство граждан ЕС не замечает энергетической инфляции», — отметил он.

Как обратил внимание эксперт, энергетическая инфляция в ЕС с начала года уже выросла на 40%. С учетом новых пиков по ценам можно ждать, что энергетическая инфляция к концу года подскочет до 80%.

25 августа цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа в ряде стран Евросоюза поднялась выше €700 за 1 МВт·ч, тем самым обновив исторические максимумы, напомнил эксперт.

Цены на электроэнергию растут вслед за подорожанием газа. Также в четверг биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м. За сутки цена поднялась более чем на 10%.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что рост цен связан с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток.

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