Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300

Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3312 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 25 августа.

Ближайшие фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке чуть выше $3080 за 1 тыс. куб. м. (+3%). Стоимость газа растет более чем на 10%.

Ранее, 22 августа, цена за 1 тыс. куб. м газа в Европе в ходе торгов на бирже впервые с марта достигла $3050, но затем опустилась ниже $2900.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

19 августа в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.