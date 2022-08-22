Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2900

Цена за 1 тыс. куб. м газа в Европе в ходе торгов на бирже впервые с марта достигла $3050, но затем опустилась ниже $2900. Это следует из данных лондонской биржи ICE по состоянию на 22 августа.

Сейчас они прибавляют около 11% от расчетной цены пятницы.

20 августа сообщалось, что беспрецедентный спрос на энергоносители в еврозоне способствует обогащению американских экспортеров сырья. Согласно имеющимся данным, за год объем поставок сжиженного газа из США вырос с 20 до 60%. На сегодняшний день многие европейские компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Москвой и перейти на американское топливо.

19 августа в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.