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Сюжет:

США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе

Blick: США обогащаются благодаря газовому кризису в Европе
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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Беспрецедентный спрос на энергоносители в еврозоне способствует обогащению американских экспортеров сырья. Об этом в субботу, 20 августа, пишет издание Blick.

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«Трейдеры и энергетические компании получают до $200 млн прибыли за поставку американского природного газа в Европу», — говорится в публикации.

Согласно имеющимся данным, за год объем поставок сжиженного газа из США вырос с 20% до 60%. На сегодняшний день многие европейские компании были вынуждены отказаться от сотрудничества с Москвой и перейти на американское топливо. В частности, одними из самых ценных клиентов Вашингтона в энергетической сфере являются TotalEnergies из Франции, а также оптовые дома, такие как Trafigura и Gunvor в Швейцарии.

Накануне стало известно, что цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта.

Между тем в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Ранее, 17 августа, американское издание The Hill сообщило, что сотни тысяч людей в Европе могут погибнуть зимой из-за приверженности правительств стран зеленой энергетике.

В тот же день генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил о существовании признаков энергетического кризиса, который может начаться этой зимой. Глава организации отметил, что пока не знает, какую именно форму он примет.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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