Цена газа в Европе превысила $2700 после новости о приостановке работы СП

Цена газа в Европе в ходе торгов 19 августа поднялась выше $2 700 за 1 тыс. куб. м на фоне новости о приостановке поставок энергоресурса по «Северному потоку» на трое суток из-за ремонта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2712 за 1 тыс. куб. м (€261 за МВт·ч) около 19:00 по мск. К 21:50 опустилась €257,4 за МВт·ч.

Ранее в этот день в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть агрегаты с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по газопроводу уменьшился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.