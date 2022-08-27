Гассиев одержал победу над Уэлчем в третьем поединке

Россиянин Мурат Гассиев в третьем поединке в супертяжелом весе победил американца Карлуза Уэлча. Об этом стало известно в субботу, 27 августа.

Боксеры присматривались друг к другу в начале раунда, Гассиев только слегка пробивал своего оппонента. Начав действовать в подходящий момент, он с одного удара сумел отправить американца в нокаут.

Накануне «Известия» поделились кадрами церемонии взвешивания боксеров Мурата Гассиева Карлуза Уэлча перед боем. Он состоялся в Сербии.

28-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника, 42-летнего Уэлча, в копилке 24 боя, из которых 19 побед — нокаутом.

26 августа российский и сербский боксер-полутяжеловес Артем Агеев в первом раунде одолел аргентинца Диего Марочи. Бой закончился техническим нокаутом.