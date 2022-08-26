«Известия» показали кадры церемонии взвешивания Гассиева и Уэлча

«Известия» поделились кадрами церемонии взвешивания российского боксера Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча перед предстоящим 26 августа боем. Она состоялась в Сербии.

Гассиев и Уэлч пожали друг другу руки.

28-летний Мурат Гассиев — бывший чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. На его счету числятся 30 поединков, в 21 из которых он одержал победу нокаутом. У его соперника, 42-летнего Уэлча, в копилке 24 боя, из которых 19 побед — нокаутом.

Ранее, 18 августа, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Гассиев обладает огромным потенциалом в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с хитрыми, работающими на расстоянии соперниками.

Трансляцию турнира можно будет увидеть 26 августа на телеканале РЕН ТВ. В 21:30 мск на ринге встретятся звезды ММА Александр Шлеменко и серб Александр Илич. Поединок Гассиева и Уэлча начнется в 23:00 мск.