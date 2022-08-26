Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 7-й тур

В последнем летнем туре РПЛ трех лидеров сезона ждут выездные матчи на периферии. «Спартак» впервые с 2001 года прибудет на официальную игру в Воронеж. С учетом того, что местный «Факел» даже на матч с аутсайдером — екатеринбургским «Уралом» — собрал больше 20 тыс. зрителей на трибунах, ажиотаж в связи с визитом красно-белых будет вообще запредельный.

В Екатеринбург приезжает лидер чемпионата и его действующий победитель петербургский «Зенит», который выглядит фаворитом в игре с находящимся на 15-й строчке «Уралом». А центральная встреча тура пройдет в Ростове-на-Дону, где местный «Ростов», идущий пятым и отстающий от «Зенита» всего на два очка, примет московский ЦСКА, расположившийся в тройке лидеров чемпионата.

27 августа, 17:30, Центральный стадион профсоюзов (Воронеж). 28 августа: 13:00, «Екатеринбург Арена»; 19:45, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Фото: РЕН ТВ

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Суперсерия. Александр Шлеменко — Александр Илич

Грандиозный бойцовский вечер в Екатеринбурге состоится в пятницу. В его рамках пройдет семь боев, но главным событием станет трехраундовое противостояние россиянина Александра Шлеменко и серба Александра Илича. Наш легендарный боец свой последний поединок провел в сентябре прошлого года, когда победил Артура Гусейнова. И теперь зрители вновь увидят одного из самых титулованных и звездных отечественных представителей в MMA. Схватку с его участием покажет телеканал РЕН ТВ.

26 августа: 15:00, начало вечера; 21:30, главный бой. КРК «Уралец» (Екатеринбург). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Бокс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мурат Гассиев — Карлоус Уэлч

С середины прошлого лета российский боксер Мурат Гассиев не выходил на профессиональный ринг. 23 июля 2021 года он досрочно победил немца Михаля Валлиша и завоевал пояс чемпиона WBA Asia. В эту пятницу в Белграде ему будет противостоять американец Карлоус Уэлч. Этот поединок станет главным в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрителей ждет 12-раундовый бой за вакантный титул чемпиона по версии Eurasian Boxing Parliament. Схватку в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

26 августа: 19:00, начало вечера; 23:00, главный бой. Парк Калемегдан (Белград, Сербия). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Хоккей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кубок мэра Москвы

В последние выходные августа российские хоккейные клубы традиционно заканчивают подготовку к регулярному чемпионату КХЛ. И проводят предсезонные турниры. Один из таких — Кубок мэра Москвы — стартовал в столице в четверг. Традиционно в нем принимают участие московские ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также подмосковный «Витязь», в этом году переехавший из Подольска в Балашиху. Второй год подряд к ним добавляются китайский «Куньлунь Ред Стар», с момента начала пандемии проводящий домашние матчи в Мытищах, а также хабаровский «Амур», готовящийся к сезону в Москве.

26 августа: 14:00, ЦСКА – «Амур»; 18:00, «Спартак» – «Куньлунь Ред Стар». 27 августа: 14:00, «Куньлунь Ред Стар» – «Витязь»; 18:00, «Динамо» – «Амур». 28 августа: 10:00, матч за пятое место; 14:00, матч за третье место; 18:00, финал. «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ и «КХЛ Прайм»

Пляжное самбо

Фото: SAMBO International Federation

Чемпионат мира

Этот подвид самбо появился совсем недавно — в 2014 году. И в ближайшие выходные пройдет всего лишь второй в истории чемпионат мира среди «пляжников». Он состоится в Израиле при поддержке генерального партнера турнира — компании «Роснефть». Ожидается участие в соревновании спортсменов из 20 стран, включая Россию и Украину. Всего будут разыграны девять комплектов медалей: четыре — у мужчин (58 кг, 71 кг, 88 кг, свыше 88 кг), четыре — у женщин (50 кг, 59 кг, 72 кг, свыше 72 кг) и один — в командном зачете (среди смешанных команд).

27–28 августа. Город Бат-Ям (Израиль)