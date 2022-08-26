Агеев победил в поединке с Марочи

Российский и сербский боксер-полутяжеловес Артем Агеев в первом раунде одолел аргентинца Диего Марочи. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

Марочи с начала боя активно пошел в атаку, но при этом выглядел на ринге неуверенно, пропускал удары. В итоге бой закончили техническим нокаутом.

Также 26 августа зрители РЕН ТВ увидят еще одну прямую трансляцию — из Сербии, где пройдет турнир «Битва у крепости Калемегдан». В главном поединке этого вечера сойдутся российский тяжеловес, действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурат Гассиев и американский боксер Карлуз Уэлч.

В ходе подготовки к бою Агеев рассказывал, что победить аргентинца ему поможет большой опыт в боксе. На счету Агеева 23 победы и 16 поражений. У Марочи в активе 18 побед, семь поражений и одна ничья. Стоит отметить, что большую часть боев (14 из 18) аргентинец выиграл нокаутом.