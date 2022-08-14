Боксер Агеев оценил свои шансы на победу в поединке с Марочи

Российский спортсмен Артем Агеев считает, что большой опыт в боксе поможет ему одолеть аргентинца Диего Марочи на предстоящем турнире. Об этом он 14 августа рассказал «Известиям».

«Зрителю ждать победы, не знаю, какая она будет — досрочная или пройдет вся дистанция. Я не настраиваюсь на быструю победу, настраиваюсь на все раунды», — отметил Агеев.

Российский боксер подчеркнул, что находится в хорошей форме.

Он добавил, что будет следить за тем, как Марочи ведет себя в первом раунде. Возможное внесение корректировок в стратегию россиянин будет обсуждать вместе с тренером по ходу боя.

На счету Агеева 23 победы и 16 поражений. У Марочи в активе 18 побед, семь поражений и одна ничья. Стоит отметить, что большую часть боев (14 из 18) аргентинец выиграл нокаутом.

Бой Агеева и Марочи будет соглавным на турнире «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком турнира станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американца Карлуза Уэлча. Увидеть трансляцию можно будет 26 августа на телеканале РЕН ТВ.

Ранее, 10 августа, Гассиев сообщил, что недооценивать противника не собирается. При этом, отвечая на вопрос, есть ли у него какая-либо стратегия, российский боксер отметил, что находится сейчас в таком положении, что должен одерживать победу над каждым соперником.