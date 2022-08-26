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На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой
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В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины

Сенатор Цеков назвал самую большую ошибку Украины
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Фото: Global Look Press/dpa/Ulf Mauder
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Русофобия является самой большой ошибкой Украины. Об этом 26 августа «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко о том, что русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. По его словам, русофобия на Украине якобы не направлена против этнических русских. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей».

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«Самая большая ошибка Украины заключалась в том, что Украина в первые дни своей независимости встала на путь русофобии, на вытеснение русского языка и русской культуры, на выстраивание абсолютно враждебных отношений с Россией. Это и привело Украину к совершенно плачевному состоянию — самая успешная республика Советского союза стала самым отсталым государством Европы», — отметил Цеков.

22 августа украинский посол в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

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