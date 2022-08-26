В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины

Русофобия является самой большой ошибкой Украины. Об этом 26 августа «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко о том, что русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. По его словам, русофобия на Украине якобы не направлена против этнических русских. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей».

«Самая большая ошибка Украины заключалась в том, что Украина в первые дни своей независимости встала на путь русофобии, на вытеснение русского языка и русской культуры, на выстраивание абсолютно враждебных отношений с Россией. Это и привело Украину к совершенно плачевному состоянию — самая успешная республика Советского союза стала самым отсталым государством Европы», — отметил Цеков.

22 августа украинский посол в Казахстане Петр Врублевский заявил, что чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению.

15 августа президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.