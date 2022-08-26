Реклама
Прямой эфир
Общество
В Гидрометцентре опровергли опасность запаха гари в Москве
Авто
Стало известно о намерении компании Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Мир
Во Франции объяснили недоверие Путина к Макрону
Мир
Германия отказала Украине в поставках угрожающего безопасности России оружия
Мир
Российские дипломаты назвали фейком новые обвинения США
Мир
ВФУ выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР
Армия
Российские десантники пресекли попытку прорыва боевиков ВФУ огнем из РПО «Шмель»
Мир
Источники Reuters озвучили намерения США по вопросу поставок оружия на Тайвань
Мир
Байден назвал «полуфашизм» основой текущей идеологии республиканцев
Мир
В Москве прошла генеральная репетиция фестиваля «Спасская башня»
Общество
Синоптики спрогнозировали осеннюю погоду с первых дней сентября
Мир
Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине
Сюжет:

На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой

Депутат рады Гончаренко: русофобия — это единственная возможная для нас политика
0
Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Украину и Латвию обвиняют в русофобии, но это единственная возможная для нас политика», — говорится в публикации от 24 августа.

По его словам, русофобия на Украине якобы не направлена против этнических русских. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей». Гончаренко не уточнил, что подразумевается под этими словами, так как империя прекратила свое существование в 1917 году.

22 августа постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал «проявлением чистой русофобии» идеи европейских политиков не выдавать визы россиянам. За день до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022