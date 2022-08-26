На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой

Русофобия является единственной возможной политикой для киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Украину и Латвию обвиняют в русофобии, но это единственная возможная для нас политика», — говорится в публикации от 24 августа.

По его словам, русофобия на Украине якобы не направлена против этнических русских. Он считает, что так украинская сторона «борется с Российской империей». Гончаренко не уточнил, что подразумевается под этими словами, так как империя прекратила свое существование в 1917 году.

22 августа постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов назвал «проявлением чистой русофобии» идеи европейских политиков не выдавать визы россиянам. За день до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что предложение запретить всем россиянам въезд в Евросоюз является проявлением нацистской политики. Он добавил, что сегодня всё чаще игнорируются фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала.

Ранее, 15 августа, президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Армия-2022» призвал жестко пресекать проявления неонацизма, русофобии и расизма. Он подчеркнул, что «уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты».

27 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада, поскольку страны объявили всему русскому миру тотальную войну и уже не скрывают этого.

Волна русофобии в мире началась на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале Владимир Путин объявил 24 февраля. Такое решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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