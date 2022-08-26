Появилось видео со свадьбы Прилучного и Брутян

Актер Павел Прилучный и его избранница, актриса Зепюр Брутян, сочетавшиеся законным браком накануне, отпраздновали свадьбу, пригласив многих именитых гостей. Видео с торжества появилось в соцсетях 26 августа.

На кадрах можно заметить, что поздравить молодоженов пришли актеры Илья Глинников, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, а также певцы Мот и Стас Михайлов. Последние даже исполнили свои песни для гостей и самих жениха и невесты.

Cами Павел и Зепюр, в свою очередь, также подготовили для собравшихся несколько сюрпризов. Одним из них стал многоярусный свадебный торт, украшенный композицией из цветов. Кроме того, невеста исполнила для присутствующих армянский танец в окружении родственниц.

Не обошлось и без оригинального совместного танца молодоженов, во время которого Прилучный по замыслу даже неожиданно сорвал с невесты юбку. Однако оказалось, что все продумано — под нею у Брутян скрывались белые брюки. Для того чтобы блеснуть мастерством перед гостями, пара даже взяла несколько уроков танцев.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что всё серьезно», — цитирует Прилучного StarHit.

Накануне о том, что актеры Прилучный и Брутян поженились, сообщила жена певца Стаса Михайлова Инна. Свадьба прошла в Армении. На ней присутствовало порядка 50 гостей.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Для актера это уже второй брак. Ранее он был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Павел и Агата официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между экс-супругами не возникло вопросов.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.