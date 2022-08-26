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Во Франции объяснили недоверие Путина к Макрону

BV: президент России Путин не доверяет Макрону из-за его неправильной дипломатии
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин не доверяет французскому лидеру Эммануэлю Макрону из-за проводимой им политики. Об этом в статье для Boulevard Voltaire написал обозреватель Николя Готье.

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Он отметил, что политика президента Франции идет вразрез его словам о «смерти мозга» НАТО. Автор подчеркнул, что республике надо было бы сделать всё возможное для остановки конфликта вокруг Украины, но для этого нужна достойная дипломатия, от которой Макрон далек. Готье указал, что глава государства, напротив, мешает урегулированию ситуации, оказывая Украине военную помощь.

«Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос», — задается вопросом обозреватель в материале от 23 августа.

В ноябре 2019 года Эммануэль Макрон впервые заявил о «смерти мозга» НАТО, чем вызвал волну критики со стороны партнеров по альянсу. Причиной «смерти» французский лидер назвал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и другими союзниками.

В июле 2020 года в подтверждение своих слов глава Франции привел инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море. Тогда турецкий фрегат не позволил досмотреть свой груз французскому кораблю, который принимал участие в операции НАТО Sea Guardian. При этом, уклоняясь от досмотра, турецкий фрегат взял на прицел французское судно, что в Париже сочли агрессией.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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