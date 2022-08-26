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Аналитик оценил потери Европы от временной остановки «Северного потока»

Аналитик Юшков: за три дня остановки «Северного потока» Европа потеряет «немного»
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Общие потери газа Евросоюзом от остановки трубопровода «Северный поток» будут относительно небольшими, но в случае прекращения поставок на более длительный период потери ЕС будут существенными. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал в интервью агентству «Прайм» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

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В сутки по трубопроводу прокачивается около 33 млн куб. м газа, что в сравнении с ежесуточным потреблением Германии — в среднем 250 млн куб. м — не так много. Однако эксперт отметил, что, если прокачка газа будет остановлена на более длительный срок, его цена может моментально непредсказуемо вырасти.

По словам Юшкова, временную остановку подачи газа через «Северный поток» могут продлить, если во время профилактических работ у «Газпрома» возникнут критические замечания к техническому состоянию объекта.

При этом Юшков отметил, что «Газпрому» выгодны нынешние котировки, так как поставки по контрактам он осуществляет с 3–6-месячным лагом.

23 августа эксперты в интервью «Известиям» спрогнозировали рост цен на газ в Европе до $4 тыс. за 1 тыс. кубометров уже в первой половине сентября. Ранее «Газпром» ожидал такую цену зимой. Но с 18 августа стоимость голубого топлива находится на уровне выше $2,4 тыс., а 22-го на бирже в Евросоюзе (ЕС) она превысила $3 тыс. за 1. тыс. кубометров.

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