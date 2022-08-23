Цены на газ в Европе могут вырасти до $4 тыс. в сентябре

Цена на газ в Европе может достичь $4 тыс. за 1 тыс. кубометров уже в первой половине сентября. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты во вторник, 23 августа.

Ранее «Газпром» предрекал такую цену зимой. Но с 18 августа стоимость голубого топлива находится на уровне выше $2,4 тыс., а 22-го на бирже в Евросоюзе (ЕС) она превысила $3 тыс. за 1. тыс. кубометров. Для сравнения: в августе прошлого года тот же объем стоил в районе $500.

«Основная причина роста цен на газ в Европе — это снижение поставок из России и повышенный спрос на топливо. Учитывая, что впереди отопительный сезон, а подземные газовые хранилища (ПГХ) не заполнены достаточным образом, можно ожидать дальнейшего роста цен. В такой ситуации планка в $4000 вполне возможна уже в первые недели сентября», — сказал «Известиям» директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

Частичная приостановка работы мощностей «Северного потока» из-за санкций Канады привела к сокращению темпов закачки газа в европейские хранилища. СМИ писали, что средний уровень заполненности подземных газохранилищ (ПГХ) стран ЕС составляет около 77%.

Цены на газ в ЕС продолжают расти, так как участники рынка уже длительное время находятся под давлением сообщений о риске полного прекращения работы «Северного потока», отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. До зимы еще много времени, и неопределенность будет только нарастать, что поспособствует дальнейшему росту цены, добавил эксперт.

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«Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре»