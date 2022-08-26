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«Известия» показали работу военной автоинспекции ЦВО в день 80-летия службы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военная автоинспекция (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) встречает восьмидесятую годовщину со дня образования службы в зоне проведения специальной военной операции России по защите Донбасса. Кадры боевой работы группировки «Отважные» в пятницу, 26 августа, показал корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин.

В задачу военных автоинспекторов, помимо обеспечения приоритетного проезда военной техники Минобороны, включены разработка безопасных маршрутов военных колонн, их сопровождение и противодействие диверсионно-разведывательным группам националистов Украины. Военные несут службу на постах в зоне проведения специальной военной операции совместно с коллегами из ВАИ Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также сотрудниками подразделений Росгвардии РФ.

Нет прав на ошибку: каково женщинам в Военной автоинспекции
Инспекторы ДПС ВАИ Минобороны Анна Алексина и Екатерина Карамалак каждую неделю несут службу на улицах столицы

В Центральном военном округе отмечают высокую эффективность и самоотверженность действий специалистов ВАИ в ходе проведения спецоперации. Многие военнослужащие ВАИ отмечены государственными и ведомственными наградами.

Ранее, 21 июня, корреспондент «Известий» Александр Морозов, который побывал на одном из блокпостов освобожденной от украинских националистических формирований территории в Луганской Народной Республике, показал, как работают автоинспекторы группировки «Отважные». Так, военные прокладывают кратчайшие маршруты для российских колонн, поддерживают безопасность и порядок на дорогах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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