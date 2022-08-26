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Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы «построить базу НАТО в Крыму»

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Власти Украины хотели бы «захватить» Крым для размещения на его территории натовских баз. Такое заявление сделала 25 августа бывшая заместитель министра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны Алина Фролова.

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«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, включая военное взаимодействие», — такой комментарий по намерениям Киева Фролова дала во время брифинга, запись которого была опубликована YouTube-каналом Ukrinform TV.

Она также отметила, что Киев рассматривает Крымский полуостров в качестве «выгодного» военного плацдарма для усиления своего влияния в Черном море, добавляет «Газета.Ru».

23 августа президент Украины Владимир Зеленский во время саммита «Крымская платформа» сообщил о том, что Киев будет добиваться «возвращения» Крыма «любыми средствами», а также отверг возможность прекращения огня из-за нежелания киевского режима стремиться к деэскалации конфликта вокруг страны.

25 августа вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков раскритиковал угрозы Зеленского, отметив опасность попыток отторгнуть территории у России как страны, обладающей ядерным оружием. Он обосновал риторику киевского режима желанием удержать от социального развала остающиеся под контролем режима Зеленского территории и отметил, что у Киева нет реальных возможностей выполнить свои угрозы.

20 августа глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом. До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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