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Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Бобков раскритиковал планы Зеленского захватить полуостров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Намерение украинского президента Владимира Зеленского установить контроль на Республикой Крым и Донбассом — это плохая затея, так как речь идет о попытке отторгнуть территории от великой ядерной державы. Об этом в четверг, 25 августа, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

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Он обосновал риторику киевского режима желанием удержать от социального развала то, что когда-то называлось Украиной.

«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — указал политик в беседе с «РИА Новости».

Бобков предупредил, что несмотря на невозможность для киевского режима выполнить свои угрозы, их не стоит воспринимать легкомысленно, так как за ними могут стоять конкретные провокации.

«Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности», — подытожил политик.

23 августа в ходе проведения второго саммита «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Киев вернет себе крымский полуостров «любыми средствами». Также в разговоре с журналистами он заявил, что Украина не готова к режиму прекращения огня и поэтому не будет стабилизировать ситуацию там, где находятся ее войска.

20 августа глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США — их спонсором. Таким образом политик прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что США якобы разрешили украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму. В Вашингтоне назвали полуостров территорией Украины.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу Крыма бесполезны, поскольку полуостров является полноценным российским регионом. До этого, 4 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. По ее словам, киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования Донецкой и Луганской народных республик и воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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