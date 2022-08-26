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Александр Новак поздравил шахтеров с профессиональным праздником

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вице-премьер РФ Александр Новак поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, который отмечается в пятницу, 26 августа.

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Вице-премьер отметил, что профессия шахтера — одна из самых уважаемых и трудных не только в России, но и во всем мире, а труд работников угольной отрасли вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие и обеспечение энергетической безопасности страны.

«Вас отличает мужественность, преданность своему делу, высочайшая степень ответственности, во многом благодаря вашему профессионализму сегодня угольная промышленность — одна из ключевых отраслей топливно-энергетического комплекса России», — добавил Новак.

По его словам, отрасль демонстрирует положительную динамику, несмотря на текущие вызовы. Добыча угля идет в штатном режиме, проводится работа над повышением экологичности и безопасности производства, внедряются цифровые технологии, а со стороны российского правительства отрасли угледобывающих кластеров уделяется особое внимание.

«Сегодня я хотел бы поблагодарить работников и ветеранов угольной промышленности за ваш труд, я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые сложности и обеспечим дальнейшее успешное развитие отрасли», — подытожил Новак, пожелав шахтерам крепкого здоровья и благополучия.

Как напомнил Новак, в 2022 году отмечаются сразу две даты: 75-летие профессионального праздника Дня шахтера и 300-летие с начала угледобычи в России.

21 августа агентство Reuters сообщило, что импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг своего максимума за пять лет. Ожидается, что к зимнему отопительному сезону Пекин будет пополнять запасы угля, а значит, в страну поступит больше российского ресурса.

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